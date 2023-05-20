Нічна атака ворога по Україні: знищено 20 «шахедів» та розвідувальний дрон «мерлін-вр»

Всі безпілотні літальні апарати, якими російський агресор намагався атакувати Київ в ніч проти суботи, 20 травня, знищено силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Також в КМВА зазначили, що це була вже 11 атака на столицю з початку травня.

«Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.

Один з уламків знищеного дрона

В результаті потужної роботи українських воїнів уламки кількох дронів впали на місто:

в Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

в Соломʼянському р-ні — дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.

Крім того, в Повітряних силах додали, що вночі над Київщиною було знищено 18 дронів shahed, а на південному напрямі — розвідувальний дрон «Мерлін-ВР». Крім того, ще два «шахеди» знищили напередодні.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що і в ніч на 19 травня рашисти запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed». Військові відзначили, що атаки здійснювалися кількома хвилями з короткими інтервалами.

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