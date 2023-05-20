Командував окупацією Харківської області. Російському генералу повідомлено про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на командувача 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанта Андрія Рузинського. Це саме він на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на «прорив» державного кордону України для захоплення Харківської області.

Під його командуванням загарбники окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, констатували у прес-центрі СБУ.

Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо захоплення України.

Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання «Балаклія».

Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок».

Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира — командувача Західним військовим округом зс рф. Зокрема, йдеться про армійську штурмову авіацію, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ «Смерч».

Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в Балаклії, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.

За ведення агресивної війни проти України кремль нагородив більше 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського.

Сам же він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію росії, де наразі переховується від правосуддя.

Проте слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України («Ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб»). Нині тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у грудні було затримано ексголову Купʼянської райадміністрації, що працювала на окупантів. Вона намагалася виїхати… в ЄС.

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