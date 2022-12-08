При спробі виїхати до ЄС затримана ексголова Купʼянської райадміністрації, що працювала на окупантів

Росіяни, тікаючи з окупованих територій, лишали напризволяще тих, хто ще донедавна їх так радісно вітав і прислужувався їм. Так, після звільнення Купʼянська у підпілля довелося йти десяткам колаборантів. Але ненадовго. У Києві затримана колишня голова Купʼянської РДА, що підтримала російську агресію та пішла працювати до окупантів «заступником голови» Курилівської територіальної громади. «Перебуваючи на „посаді“, виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини», — повідомляє СБУ.

Колаборантка після деокупації Харківщини не втекла на росію, а намагалася виїхати до Євросоюзу. Для цього вона в Києві хотіла оформити документи як переселенка, але була виявлена в результаті слідчо-оперативних дій. Наразі їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними «ФАКТІВ», йдеться про колишню функціонерку Партії регіонів Сніжану Ч., у минулому — ще й голову Купʼянської райради. Після перемоги Революції гідності вона не була обрана на наступний термін, тому просто боролася з корупцією у місцевій РДА, в результаті карʼєрного росту у 2020 році була призначена головою РДА.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», на Харківщині був затриманий депутат Куп’янської райради, що працював на забезпечення окупантів продовольством.

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