В Україні поновили реєстрацію на отримання грошей від партнера міжнародної Mercy Corps

Через розв'язану путіним війну, багато українців були змушені покинути рідні домівки і шукати нове житло та кошти на прожиття. Розуміючи це, низка міжнародних організацій допомагають нашим співгромадянам.

Одна з таких організацій — міжнародна Mercy Corps, яка діє в Україні через «Громадський рух «Віра, Надія, Любов», надаючи фінансову допомогу. Нещодавно було оголошено про поновлення реєстрації у рамках програми «Консорціум грошової допомоги в Україні».

Грошову допомогу можуть отримати переселенці (ВПО) та мешканці міста Миколаїв, які постраждали через війну. Слід зауважити, що йдеться про людей, які не отримували допомогу протягом останніх 5 місяців від інших міжнародних організацій (UNICEF, Карітас, Червоний Хрест, ООН).

Пріоритет надаватиметься наступним верствам населення:

- домогосподарствам, які протягом останніх 30 днів переїхали з тимчасово окупованих територій або з територій, які розташовані на відстані 30 км від територій бойових дій,

- які мешкають у районах бойових дій,

- які мешкають на нещодавно деокупованих територіях,

- домогосподарствам, які проживають у районах, де за останні 4 місяці були активні бойові дії та які відповідають критеріям вразливості і соціально-економічним критеріям,

- які наразі перебувають у стані переміщення вже понад 30 днів та підпадають під категорії вразливості та соціально-економічним критеріям (сукупний дохід усіх членів родини становить менше ніж 5 400 грн на 1 людину на місяць).

Вразливі категорії населення:

- домогосподарства, які мешкають у пошкодженому через війну житлі, у колективних центрах або які є безпритульними,

- сім'ї з вагітними жінками,

- сім'ї з жінками, що годують малюків, або з 3 та більше дітьми віком до 18 років,

- з особами з інвалідністю,

- з літніми людьми (від 60 років).

Реєстрація на отримання грошової допомоги здійснюється за попереднім записом за телефонами:+38 (096) 02 22 197, +38 (093) 455 61 69, +38 (067) 251 89 69.

Контактні дані Громадський Рух «Віра, Надія, Любов»: телефон: +38 (048) 777 25 17, https://www.facebook.com/odvnl/?locale=uk_UA, e-mail: [email protected]​​

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