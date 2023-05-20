Через війну в Україні загальмувалися плани франко-російського впливу на Кавказі

Відомо, що Париж зацікавлений у тісній співпраці з москвою на Кавказі. Однак плани об’єднання сил для впливу на стан справ в регіоні призупинила війна росії проти України. Французький істеблішмент побоюється репутаційних втрат через необачну зовнішню політику. Однак, французи точно не полишать подібних планів, адже на фоні зростання впливу Німеччини в ЄС та Турції у середземноморському регіоні Париж втрачати позиції не готовий.

Про це пише Телеграф з посиланням азербайджанський телеграм-канал AzFront.

Найбільш повно концепцію об'єднання представив консультант у сфері геополітики П'єр-Еммануель Томан на експертно-аналітичному сайті Le Journal TransAlpin. Ідея такого «регіонального союзу» висувалась як новий інструмент Франції зі стримування Туреччини на Кавказі та у Східному Середземномор'ї. Росія була заявлена у ролі основного потенційного партнера.

З початку 90-х Москва та Париж були співголовами Мінської групи ОБСЄ, яка 30 років затягувала процес азербайджано-вірменського врегулювання.

«Росія спочатку була зацікавлена в заморожуванні конфлікту — тільки так вона зможе зберегти вплив на Південному Кавказі та військові бази у Вірменії», — зазначала у травні цього року румунська версія Newsweek.

Париж при цьому виступав як посилювач російської та іранської гри на Південному Кавказі.

Франції, як і Росії, невигідно врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту. Він служить їм приводом для збереження та нарощування впливу на Південному Кавказі. Це виражається не тільки в політичній підтримці Єревана: РФ має бази у Вірменії та азербайджанському Карабаху, а Франція відкриває в Єревані місію Міноборони та розпочала постачання озброєнь.

Ще в листопаді 2022 року ізраїльське видання Hamodia констатувало формування «химерного союзу між Францією, Іраном та Росією, які об'єднали зусилля проти Азербайджану та Ізраїлю на Кавказі».

Наразі Макрон старанно демонструє солідарність з іншими країнами Заходу, беручи участь у наданні військової допомоги Україні. Але Париж, на відміну від Києва, Варшави, Вільнюса та Лондона, не лише не зацікавлений у розвалі РФ, а й націлений на перспективу партнерства з Москвою.

Франція зацікавлена не у перемозі України, а у закінченні війни, хай навіть на умовах Путіна. Це дозволило б Парижу відновити економічне партнерство з Москвою і повернутися до ідеї альянсу зі спільного стримування Туреччини, зокрема на Кавказі.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram