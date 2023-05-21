Дівчата тримали за руки, підліток ґвалтував, а дорослий знімав на відео: під Києвом жорстоко поглумилися над 11-річною дитиною

Цього року неабиякого резонансу набула справа про згвалтування школярки її знайомими підлітками на Закарпатті. І ось новий випадок — цього разу на Київщині.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, затримано групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої — 11-річної дівчинки.



«Сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини. Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною. Троє дівчат віком від 14−17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчиняв насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць», — йдеться у повідомленні.

Школярка розповіла все мамі, яка звернулася до поліції. Правоохоронці зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини. Наразі всі зловмисники знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання. Постраждалій дитині надають медичну та психологічну допомогу.

Фігурантам справи повідомили про підозру — їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що напередодні поліція Київщини повідомляла про затримання 48-річного уродженеця Бердянська, раніше судимого за розбій та грабіж, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.

Фото Pixabay

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