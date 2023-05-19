«Якою ж істотою треба бути…»: під Києвом упіймали ґвалтівника, що поглумився над 4-річною дитиною

На жаль, жертвами гвалтівників часто стають неповнолітні і навіть зовсім малі діти. Так, у Києві затримували чоловіка, якого підозрювали у розпустних діях та згвалтуванні 8-річної падчерки. А у п`ятницю, 19 травня, поліцейські затримали 48-річного уродженеця Бердянська, раніше судимого за розбій та грабіж, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах

«Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою», — зазначив очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

Фото поліції

Керівник поліції звернувся до батьків із закликом не залишати малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими людьми. «Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів», — додав він.

Раніше у столиці затримали чоловіка, який побив та згвалтував хрещеницю. У дівчини медики діагностували перелом кісток та забій м’яких тканин носа.

Фото поліції

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