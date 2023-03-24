Ґвалтували в підвалі та знімали на відео: на Закарпатті троє підлітків відбулися умовним покаранням за тяжкий злочин

Якщо під Києвом правоохоронці затримали 50-річного гвалтівника, який знімав свої дії на телефон, то у Закарпатті так «розважалися» підлітки, які познущалися з 14-річної школярки.

На відміну від дорослих ґвалтівників, вони відбулися умовним терміном, пише zaxid.net. Трьом неповнолітнім суд призначив іспитовий термін на два роки та зобов’язав батьків підлітків виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди.

Ця подія трапилася влітку 2021 року. Підлітки запросили подругу прийти у двір до одного з хлопців, заманили у підвал, де один з хлопців вдарив її. Потім вони по черзі школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

До злочину причетні двоє братів та їхній товариш. На момент скоєння злочину хлопцям було 15 і 14 років. Підлітки з потерпілою дівчиною дружили, під час суду вона розповідала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане.

Нагадаємо, що на Хмельниччині 34-річного чоловіка засудили до 6 років ув'язнення за згвалтування матері. Він прийшов додому нетверезим, затягнув її в хату та зґвалтував. Все це відбувалося на очах паралізованої бабусі зловмисника.

Фото Pixabay

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