Зниклого на Одещині 4-річного хлопчика виявили у болоті (фото, відео)

На Одещині мешканці Подільського району, військові, прикордонники та правоохоронці розшукували дитину, яка зникла. На щастя, її вдалося знайти живою.

Як повідомляють в ГУНП Одеської області, чотиритічного хлопчика шукали близько п'яти годин, до пошуків залучали й кінологів.

Фото поліції

У Прикордонній службі повідомили, що розшукова собака Герда швидко взяла слід зниклого і повела пошуковців у правильному напрямку. Однак дитину через густий очерет побачили не одразу.

Фото ДПСУ

Поліцейським про зникнення онука повідомила бабуся. Це сталося після того, як рідні протягом години не змогли знайти дитину самостійно. Цей випадок ускладнювався тим, що її онук має розлади здоров'я і майже не розмовляє.

Фото поліції

Тривогу правоохоронців викликало ще те, що будинок родини межує з лісопосадкою, а неподалік розташовані плавні річки Ягорлик. Власне, згодом виявилося, що саме вони стали пасткою для хлопчика: там його знайшов дільничний офіцер поліції Олександр Бондаренко.

Фото поліції

«Зараз з дитиною все добре, це — головне. Після ретельної перевірки буде ухвалено рішення щодо притягнення матері малюка до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, що могло стати причиною нещасного випадку», — повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

Поліцейські закликають батьків пильнувати дітей, особливо маленьких та хворих, які потребують постійної уваги та присутності дорослих.

Нагадаємо, що у Кривому Розі два тижні шукали зниклих хлопчиків. Зрештою їхні тіла дістали з кар'єру Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

Фото поліції

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