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Причина смерті невідома: у Кривому Розі знайшли мертвими дітей, яких шукали два тижні

12:18 9 грудня 2022
Дітей знайшли у подібному кар&#39;єрі

У Кривому Роззі, який потерпає від ворожих атак, знайшли мертвими двох хлопчиків, які зникли понад два тижні тому. За повідомленням місцевих ЗМІ, тіла дістали з кар'єру Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

Що саме сталося з дітьми, поки що невідомо.

Обидві дитини виховувалися в неблагополучних родинах. Георгію Ковальову було 8 років, а Данилові Литенцю — 6 років.

Нагадаємо, ще перед війною у Синельниківському районі на Дніпропетровщині втопилася 6-річна дитина — її тіло знайшли в річці за 15 метрів від берега під кригою.

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Дітей знайшли у подібному кар&#39;єрі

Причина смерті невідома: у Кривому Розі знайшли мертвими дітей, яких шукали два тижні

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