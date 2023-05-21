Окупантам не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об"єктами та приватним сектором Бахмута у районі „Літак“», — повідомила вона.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українським військовим вдається утримувати позиції на околицях міста, передає Суспільне.

«Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої», — зазначив він.

За словами Череватого, росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

«росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати», — додав речник.

Також Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що ЗСУ можуть вийти з Бахмута. Відповідне рішення буде ухвалювати командування.

«Відхід з міста чи його оборона — це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди приймає вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції», — заявив він.

Череватий додав, що українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

«У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз», — повідомив речник.

Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

«Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться. Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги. У ході роботи з командирами ми детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога. Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що бої за Бахмут тривають.

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