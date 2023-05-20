ЗСУ відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки, продовжуються бої у Бахмуті, — Генштаб

Триває чотириста п’ятдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом цієї доби противник завдав 3 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку протягом ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

Окупанти продовжують використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення.

Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. При цьому меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається.

Як повідомляли «ФАКТИ», компенсуючи невдачі на фронті, росіяни не перестають завдавати удари по українських містах. Так під час сьогоднішньої нічної атаки ворога по Україні ЗСУ знищили 20 «шахедів» та розвідувальний дрон.

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