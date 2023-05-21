По 2130 злотих на три місяці: як українцям у Польщі отримати ще один вид допомоги

Українські біженці можуть отримати фінансову допомогу TERA від Polskа Akcjа Humanitarnа, повідомляє сайт «Українці в Польщі». Подати заявку можуть українці, які прибули до Польщі, починаючи з 9 лютого 2022 року та ті, які не отримували фінансової допомоги від інших гуманітарних організацій.

Проте необхідно також відповідати одному з цих критеріїв

ви самотня жінка;

ви або члени вашої родини мають інвалідність;

ви людина пенсійного віку (60+);

ви не можете працювати через поганий стан здоров’я;

ви очолюєте сім’ю з дітьми;

ви вагітна або годуєте грудну дитину;

ви або члени вашої родини страждають на хронічні захворювання;

ви переміщений студент або молода людина;

ви неповнолітня особа без супроводу.

Відповідність критеріям не гарантує стовідсоткового отримання допомоги. Її отримають тільки ті особи, що найбільше потребують підтримки. Це буде визначено після перегляду анкет.

Реєстрація на участь в програмі відбувається виключно за попереднім записом. Для цього потрібно подзвонити за номером: +48 800 112 233. Лінія працює з 8 до 16, з понеділка по п’ятницю. Фінансову допомогу TERA, яку надає Polskа Akcjа Humanitarnа, можна отримати у містах Старгард та Ольштин.

Мова йде про 2130 злотих голову родини та по 1830 злотих на кожного члена родини. Фінансова допомога буде розбита на три місяці.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Польщі збільшують розмір виплат на дітей біженців.

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