Плюс 300 злотих: у Польщі збільшують розмір виплат на дітей біженців — як отримати українцям
Польща знов збільшує виплати на дітей, які можуть отримувати й українці.
Йдеться про виплати за програмою «500+», пише visitukraine.today.
З 1 січня 2024 року українські сім’ї з дітьми, які проживають у Польщі, будуть отримувати на 300 злотих більше. В сумі допомога буде становити 800 злотих.
Для оформлення виплат на дитину необхідно подати заявку в ZUS за допомогою:
- сайту PUE ZUS або мобільного додатку mZUS;
- порталу [email protected];
- банківських сервісів.
До заяви необхідно прикріпити документ, який підтверджує легальність проживання на території Польщі. А саме:
- Карту побиту з відміткою «доступ до ринку праці»;
- PESEL зі значком UKR;
-вид на постійне проживання;
- підтверджений статус біженця або інші документи.
Згідно з офіційними підрахунками, за 7 років існування програми «500+» в сумі було виплачено більше ніж 220 мільярдів злотих.
Разом з тим, влада Чехії планує з липня змінити умови надання допомоги українським біженцям. Так уряд хоче стимулювати українців до пошуку роботи.36
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