Плюс 300 злотих: у Польщі збільшують розмір виплат на дітей біженців — як отримати українцям

Польща знов збільшує виплати на дітей, які можуть отримувати й українці.

Йдеться про виплати за програмою «500+», пише visitukraine.today.

З 1 січня 2024 року українські сім’ї з дітьми, які проживають у Польщі, будуть отримувати на 300 злотих більше. В сумі допомога буде становити 800 злотих.

Для оформлення виплат на дитину необхідно подати заявку в ZUS за допомогою:

- сайту PUE ZUS або мобільного додатку mZUS;

- порталу [email protected];

- банківських сервісів.

До заяви необхідно прикріпити документ, який підтверджує легальність проживання на території Польщі. А саме:

- Карту побиту з відміткою «доступ до ринку праці»;

- PESEL зі значком UKR;

-вид на постійне проживання;

- підтверджений статус біженця або інші документи.

Згідно з офіційними підрахунками, за 7 років існування програми «500+» в сумі було виплачено більше ніж 220 мільярдів злотих.

Разом з тим, влада Чехії планує з липня змінити умови надання допомоги українським біженцям. Так уряд хоче стимулювати українців до пошуку роботи.

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