Польща продовжить виплачувати компенсації за безкоштовне розміщення українських біженців

У Польщі, де знайшли притулок багато українських біженців, продовжили дію урядової компенсація особам, які прихистили в себе біженців з України. Вона діятиме щонайменше до 24 серпня 2023 року, пише Yavp.pl.

Власник або орендар житла (людина чи юридичний суб’єкт), який надав притулок біженцям з України, має право на отримання державної компенсації по 40 зл за кожен день проживання та харчування кожної прийнятої людини. Така компенсація виплачується максимум протягом 120 днів.

28 квітня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав постанову про зміну зразка заяви про призначення грошової компенсації 40+ за надання житла біженцям. У цьому ж документі йдеться про те, що право на отримання цієї компенсації продовжено до 24 серпня 2023 року.

Тим часом з 3 травня вже почав діяти новий зразок заяви на призначення виплати 40+ за прихисток біженців. Від попереднього він різниться лише тим, що додано нові місяці, за які можна отримати компенсацію: раніше список закінчувався на квітні 2023 року, тепер до нього додали травень, червень, липень та серпень 2023. Все інше — без змін.

Суб’єкт звернення за виплатою компенсації зобов’язаний вказати в заяві те

- проживання та харчування для біженців з України надано за власний рахунок;

- він раніше не отримував компенсації за людину, прийняту на проживання на зазначений період;

- він не брав від біженців з України жодних додаткових оплат за період, охоплений заявою (у тому числі за оренду житла).

Допомога в розмірі 40 злотих призначається лише за період фактичного проживання та харчування українських біженців й виплачується постфактум, тобто, не від моменту подачі заяви, а від моменту поселення українців. Заявки подаються до гміни, яка має на їхній розгляд один місяць. Гміна може ухвалити рішення про призначення виплати лише після перевірки умов проживання і харчування прийнятих людей з України.

Нагадаємо, що є винятки з правила 120 днів отримання компенсації. Цей термін можуть продовжити, якщо приймаюча сторона надаватиме безкоштовне житло особам з інвалідністю, вагітним жінкам, пенсіонерам, жінкам, які виховують дітей до 12-місячного віку. Тобто тим, хто не можуть піти працювати й стати незалежними.

Як писали «ФАКТИ», з 1 березня біженці з України в Польщі частково платять за проживання в пунктах масового розміщення, якщо з моменту їхнього приїзду до Польщі пройшло понад 120 днів.

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