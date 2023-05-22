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Легендарний Оскар де ла Хойя назвав свій рахунок бою Хейні — Ломаченко (відео)

12:14 22 травня 2023
Василь Ломаченко та Девін Хейні

Колишній чемпіон світу в шести дивізіонах, легендарний американський боксер Оскар де ла Хойя, який свого часу закрутив роман з пишногрудою журналісткою, обурений рішенням суддів, які віддали його співвітчизнику Девіну Хейні перемогу в бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка.

«Я сидів у передньому ряду просто по центру і уважно дивився бій, — розповів 48-річний Оскар де ла Хойя в інтерв'ю YouTube-каналу Inside Fightin. — У мене буквально вийшло, що Ломаченко… Так, я люблю Хейні, сьогодні він один із майстрів боксу. Але у мене Ломаченко виграв — 8:4. Буквально — 8:4. У найгіршому випадку — 7:5. Це було досить погане рішення. Лома переміг без запитань.

Я був у рингсайді, у першому ряду. Я був фанатом цих двох хлопців. Я хотів переглянути цей поєдинок, бо це був бій за звання абсолютного чемпіона світу. Таке буває нечасто. І я уважно вивчав бій. Повірте мені, Лома виграв".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко після бою розплакався, а команда боксера з українським паспортом заявила про рішення подати протест на результат поєдинку у Лас-Вегасі.

Найкращі моменти бою Хейні — Ломаченко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що активіст Стерненко зі знущанням назвав причину поразки Ломаченка у чемпіонському бою проти Хейні.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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