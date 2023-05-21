Ломаченко розплакався після бою з Хейні: про кого згадав боксер (відео)

Ексчемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки), який поступився спірним рішенням суддів у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американцю Девіну Хейні, розплакався після бою та пояснив чому.

«Я згадав свого сина (Анатолію — 11 років. — Авт.), — зізнався Василь Ломаченко. — Сьогодні він телефонував мені 7 разів, і щоразу називав мене чемпіоном. Я просто згадав про це».

Нагадаємо, що всі три судді (американці працювали на бою американця!) віддали перемогу Хейні (116:112, 115:113, 115:113), хоча оприлюднена комп'ютеризованою системою Compubox статистика, свідчить, що Ломаченко завдав більше ударів (564 проти 405) та більше разів потрапив у ціль (124 проти 110). Він також має невелику перевагу в точних джебах (29 проти 20) і силових (95 проти 90).

Суддівські записки

Менеджер українця Егіс Клімас уже заявив, що подасть протест на результат бою.

«Протягом усього поєдинку я контролював ситуацію, — в свою чергу, сказав Василь Ломаченко. — Протягом усього бою я розумів, що перемагаю. Тому для мене, звісно, рішення суддів стало великим сюрпризом. Після завершення 12 раундів я був упевнений, що виграв цю битву, але маємо те, що маємо.

Безперечно, в поєдинку я відчував, що забираю його. Я контролював цю битву, контролював кожен раунд. Для мене це велике запитання: що сьогодні сталося?"

Вважає рішення суддів несправедливим і колишній абсолютний чемпіон світу Шакур Стівенсон (20 перемог, 10 з них — нокаутом).

«Ломаченко має бути абсолютним чемпіоном сьогодні, він переміг. Виграв бій. Завдав чистіших ударів, влучав по Девіну, підняв темп», — цитує американця Boxing Scene.

Найкращі моменти бою Хейні — Ломаченко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хейні штовхнув Ломаченка під час фінальної дуелі поглядів.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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