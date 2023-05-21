«Тобі допоможуть фсбшники в рясах»: Стерненко їдко пройшовся Ломаченком після поразки в США (відео)

Відомий активіст Сергій Стерненко, який раніше «розмазав» Василя Ломаченка за фото з другом кадирова, їдко відреагував на поразку дворазового олімпійського чемпіона у бою проти Девіна Хейні і той факт, що український боксер розридався після поєдинку.

«Васю, не плач. Тобі допоможуть фсбшники в рясах, яких ти захищаєш, — написав Сергій Стерненко у Twitter. — Тебе врятують „ввічливі люди в Криму“, яких ти постиш. Ти з поразкою один народ, а програв бій тому, що ти нічого не можеш зробити і ні на що не можеш вплинути».

Останніми фразами Стерненко натякнув на висловлювання затятого шанувальника УПЦ (МП) Ломаченка, який не раз потрапляв у церковні скандали, про те, що на перебіг війни в Україні може вплинути лише Бог, а не люди.

Нагадаємо, що Ломаченко у Лас-Вегасі не зміг відібрати пояси WBA, WBO, IBF та WBC у легкій вазі у Девіна Хейні, хоча багато титулованих боксерів та фахівці боксу вважають перемогу американця не заслуженою.

Найкращі моменти бою Хейні — Ломаченко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісист Стаховський назвав Ломаченка дебілом через скандальне церковне відео.

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