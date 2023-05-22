Останній тиждень травня для багатьох буде насичений подіями, які часто кардинально змінюють багато в житті, вважають астрологи.

Деяким людям доведеться перебудовуватись буквально на льоту, щоб бути у тренді, не втратити увагу близьких.

Про те, яким буде тиждень для кожного зі знаків зодіаку, розповів астролог Макс Гордєєв.



Овен

Постарайтеся заспокоїтися і привести думки та почуття до ладу. Все вирішиться саме собою, тільки не випереджайте події. Краще поговоріть до душі — психотерапевтичний ефект від таких заходів значно вищий, ніж від сварок.

Телець

Нове знайомство може принести вам багато переживань. Намагайтеся мінімально убезпечити себе від жорстокого розчарування — придивіться до нового знайомого уважніше. Не варто розкривати всі карти одразу.

Близнюки

Цілком ймовірно, що все складеться найкращим чином, якщо, звичайно, у відповідальний момент не дасте волю мові. Він якраз і може вас підвести, так що рекомендується бути максимально обережним у висловлюваннях.

Рак

Поміняйте свій імідж, це додасть вам привабливості. Цього тижня вам вдасться проявити себе з кращого боку, і тоді на вас чекають успіх і популярність, що підніме вас в очах коханої людини.

Лев

Тиждень обіцяє насичене особисте життя. Та таку, що перед вами може постати неабияка дилема: ніжне кохання чи полум'яна пристрасть. Приймайте кохану людину такою, якою вона є, і не вимагайте неможливої.

Діва

Ваші стосунки нагадують заплутаний клубок, але обривати нитку все ж таки небажано. Врівноважте свій внутрішній стан і залиште уразливість та принциповість. Усміхніться, і ваші взаємини з коханою людиною почнуть налагоджуватися.

Терези

Тих, хто поки що самотній, стріла Амура може застигнути цього тижня. Ймовірно, що цей день — п'ятниця. Цінуйте це везіння, постарайтеся не сприймати його як належне. Вчіться цінувати своє щастя та по-справжньому любити.

Скорпіон

Пік напруги на роботі позаду, тому звільниться час для вирішення особистих проблем. Будуть улагоджені розбіжності та непорозуміння, а деякі представники цього знака можуть здобути кохання з першого погляду.

Стрілець

Будьте обережні, стежте за своїми словами, не скажіть чогось зайвого, інакше в середу на вас може чекати розчарування. Якщо ви опинилися на самоті, вибирайтеся на гостину або просто туди, де багато народу.

Козоріг

Цікава та насичена робота поглинає майже весь вільний час, що може викликати невдоволення коханої людини. Намагайтеся приділяти йому більше часу, щоб він відчував свою незамінність. Сидячи на дивані, подивіться разом із коханим серіал чи фільм.

Водолій

Зустрічі, побачення, нові знайомства — так можна остаточно заплутатися і потрапити в дуже делікатну ситуацію. Вам необхідно визначитися у своїх почуттях та намірах. Вівторок та субота — вдалі дні для зустрічей та побачень.

Риби

Не будьте надто недовірливими, відкиньте шум, суєту, побутові проблеми. Ви відчуєте себе щасливими, насолоджуйтесь цим почуттям.

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