Передостанній понеділок місяця — непростий час для вирішення проблем на роботі, але інтуїція та отриманий раніше досвід допоможуть подолати всі перешкоди, вважають астрологи.



Крім того, сьогодні у багатьох людей можливі романтичні пригоди, нові враження та приємні емоції, інформує Ukr.Media.



Овен

Налаштуйтеся на серйозний лад: цей день підходить для того, щоб якщо не вирішити, то хоча б обміркувати важливі питання, які стосуються фінансів і майна. Можна довіряти підказкам інтуїції, вони будуть напрочуд точними та своєчасними. У середині дня Овни отримають важливу інформацію, яка допоможе уникнути помилок.

Сприятливий день для спілкування із старшими родичами, відвідування сімейних заходів. Овни-батьки легко знаходять спільну мову з дітьми. Нові знайомства малоймовірні, а ось старі друзі можуть нагадати про себе.

Телець

Не поспішайте з висновками: цього дня може бути важко правильно оцінити події, що відбуваються, або скласти правильне враження про людей, з якими ви маєте справу. Деяким Тельцям доведеться зайнятися виправленням чужих помилок, узяти на себе відповідальність за інших.

Будьте обережнішими з витратами: серйозні витрати цього дня навряд чи будуть виправданими. З покупками теж краще не поспішати, навряд чи вам вдасться зробити правильний вибір. Вдалий день для відвідування світських заходів, публічних виступів, спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси.

Близнюки

Вдалий день, що обіцяє зміни на краще; вони можуть торкнутися всіх сфер життя. Буде можливість навчитися чогось нового, отримати корисні навички, поспілкуватися з людьми, багатий досвід якого не може не викликати поваги. Можливі приємні несподіванки, сюрпризи, яким ви будете дуже раді.

Юних Близнюків порадують знаки уваги, на які не поскупляться представники протилежної статі. Не виключене знайомство, яке матиме приємне романтичне продовження та відіграє важливу роль у вашому житті.

Рак

Зберігайте спокій — він вам сьогодні просто необхідний. Можуть змінюватись плани, порушуватись домовленості; постарайтеся не засмучуватися через те, що відбувається. Можливо, з'являться нові завдання, які потребують негайного вирішення. Щоб зосередитись на них, доведеться відкласти інші справи.

Можливі розбіжності із близькими, суперечки через плани на майбутнє. Ви більше, ніж зазвичай, потребуєте свободи та незалежності, не виносите тиску ні в якому вигляді; оточення не завжди це розуміє.

Лев

Імовірні труднощі у спілкуванні, Леви можуть посваритися навіть з тими, з ким раніше добре ладнали. Приводом для сварки може стати будь-яка дрібниця, довірчі та близькі стосунки можуть бути зіпсовані через нісенітницю. Намагайтеся уникати конфліктів, згладжувати гострі кути. Стане в нагоді почуття гумору: іноді доброго жарту достатньо, щоб розрядити обстановку.

Будьте дуже обережними, займаючись справами, пов'язаними з фінансами та майном; надмірна самовпевненість може призвести до втрат. Намагайтеся уникати порожніх розмов, ні з ким не ділитися своїми ідеями та планами.

Діва

Складний день. Проблеми можуть виникати через те, що ви неправильно оцінюєте інформацію, що надходить, довіряєте людям, які цього не заслуговують. Деяким Дівам доведеться займатися вкрай стомливими і настільки ж неприємними справами, не дивно, що настрій у представників знака буде аж ніяк не кращим.

Можливі розбіжності з близькими, Дівам доведеться скасувати сімейні плани, що стосуються відпочинку або подорожей. Небажано купувати побутову техніку, комп'ютери та засоби зв'язку.

Терези

Вдалий день для того, щоб втілити в життя нові ідеї або повернутися до давніх задумів, реалізацією яких ви довго не наважувалися зайнятися. У справах, які потребують творчого підходу та нестандартного погляду на речі, вас незмінно супроводжує удача. Можна купувати техніку, зокрема дуже складну, і навіть засоби зв'язку.

Друга половина дня порадує приємними зустрічами, дозволить поспілкуватися з людьми, які вам дорогі. У романтичних відносинах щось значно зміниться на краще, якщо ви проявите ініціативу.

Скорпіон

Будьте уважні. У цей день дуже велика ймовірність дрібних непорозумінь, неприємностей, через які можуть порушитись ваші плани. Потрібна інформація надходить пізніше, ніж хотілося б, можуть підвести люди, на яких ви звикли покладатися. Призначені зустрічі відбуваються не так, як хотілося б.

Намагайтеся уникати суєти, не поспішайте. Усі ваші вчинки та висловлювання мають бути добре обдуманими. Може бути важко порозумітися з молодими жінками, зате з чоловіками будь-якого віку ви ладнаєте відмінно.

Стрілець

Багатообіцяючий день. Буде можливість багато чого навчитися, отримати якісь незвичайні, але дуже корисні знання та навички. Ви прагнете знайти відповіді на важливі життєві питання, роздобути інформацію, яка може стати в нагоді не тільки вам, а й вашим близьким.

Змінюється ставлення до подій останніх днів, тепер ви дивитеся на них з іншого погляду. Саме це допоможе деяким Стрільцям знайти вихід із скрутного становища. Можливі грошові надходження та подарунки, буде шанс зробити вдалі покупки.

Козоріг

Прекрасний день для відпочинку та приємного спілкування, а також поїздок, у тому числі тривалих. Зміна обстановки виявляється корисною в усіх відношеннях. Забуваються старі образи, ви з півслова розумієте людей, якими дорожите, насолоджуєтеся гармонією у відносинах із ними.

Можливе отримання несподіваних та приємних повідомлень, не виключені й дуже привабливі ділові пропозиції. Можна робити великі покупки, вони будуть вдалими. Також день підходить для інвестицій у власний бізнес. Життєвий потенціал високий, ви будете у чудовій формі і не втомитеся, навіть якщо доведеться багато часу провести на ногах.

Водолій

Вдалий день для спокійного відпочинку, невтомних занять. Бажано обмежити контакти, спілкування із малознайомими людьми може принести негативні емоції. Можливі сімейні сварки, розбіжності із близькими. Майте на увазі: якщо виникне серйозний конфлікт, покласти йому кінець буде нелегко.

Не бажано обговорювати фінансові та майнові питання, саме вони можуть стати каменем спотикання. Вечір порадує добрими новинами. Можливі несподівані візити, яким ви будете дуже раді. Не виключено і дорогих подарунків.

Риби

Чим спокійнішими ви будете, тим краще пройде цей день. Можливе отримання тривожних повідомлень, уривчастої інформації, яка змусить турбуватися. Не втрачайте голови; коли ви у всьому розберетеся, стане ясно, що ситуація аж ніяк не безнадійна. Намагайтеся не зважати на чутки і не давати приводів для пліток.

Можливі фінансові проблеми, невеликі втрати; не виключені невдалі покупки. Може виходити з ладу побутова техніка, та й інші речі ламаються частіше, ніж зазвичай. Не виключені неприємні візити.

Також не варто забувати, що 22 травня за Східним календарем — день Металевого Дракона-Ласуна.

Такий Дракон — добра, але рішуча істота, яка завжди йде до своєї мети. Оточенню пощастить, якщо Дракон нормально вихований, а не егоїст — тоді його енергія буде приносити суспільству користь, а в інших випадках чинитиме деструктивний вплив, в тому числі і на самого Дракона.

Такий характер дозволяє постійно пробувати щось нове. Часто Металеві Дракони стають археологами (або просто любителями походити з металошукачем), мореплавцями, дослідниками, мандрівниками.

«Спробуйте сьогодні влаштувати пошукову експедицію. Подумайте, що б ви хотіли знайти, сплануйте пошуки — велика ймовірність, що ви знайдете щось цінне. Також уникайте дрібних протистоянь, на які вас провокують. Будьте вище конфліктів — і ваша енергія знадобиться для досягнення якоїсь грандіозної цілі», — радять знавці Східної астрології людям, які народились у рік Дракона-Ласуна.

Про те, що чекає на цьому тижні на представниць прекрасної статі, у жіночому гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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