Українцям пояснили, що робити, якщо хтось із членів сім’ї випадково знайде вибухонебезпечний предмет

Під час війни натрапити на небезпечну знахідку можна практично у будь-якому місті: на приватних земельних ділянках, у полях, лісосмугах, парках, річках, ставках і навіть просто на вулицях. Тому слід бути дуже обережними, нагадали у Київській обласній військовій адміністрації.

«Якщо ви виявили підозрілий предмет, категорично забороняється:

- торкатися й пересувати його,

- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати,

- користуватися поряд з ним засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, оскільки вони можуть спровокувати вибух,

- здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання», — йдеться у повідомленні.



Також про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номером 101.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Запоріжжі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху елементу протитанкової гранати, який знайшли на вулиці.

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