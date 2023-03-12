На Запоріжжі двоє дітей постраждали внаслідок вибуху елементу протитанкової гранати, який знайшли на вулиці (фото)

В Запорізькій області, де раніше від підриву на міні загинули двоє маленьких дітей, 11 березня в одному з приватних будинків села Новоіванівка (Запорізького району) внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

«Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував. Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це — руків"я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3. Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликали громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Харкові двоє підлітків постраждали внаслідок вибуху касетного боєприпасу.

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