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Україна

Понад 700 окупантів, літак та 20 артсистем: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

8:45 22 травня 2023
військовий

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка, повідомили у Генштабі.

Протягом минулої доби в районі Бахмута противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.

21 травня ворог завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації.

Захищаючи рідну землю, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 — по його зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

В результаті ефективної роботи ЗСУ, ворог втратив:
- особового складу — 203 880 (+720) осіб ліквідовано,

- танків — 3785 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7407 (+9) од,

- артилерійських систем — 3278 (+20) од,

- РСЗВ — 565 (+1) од,

- літаків — 309 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2830 (+8),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6129 (+14) од,

- спеціальної техніки — 427 (+2).

Щодо захвату Бахмута, про який заявляли російські військові, зокрема хазяїн «вагнера» пригожин, то місто по суті знесено з лиця землі.
На даний час ЗСУ взяли Бахмут у півкільце, противник втратив кілька важливих висот. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

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