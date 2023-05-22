Понад 700 окупантів, літак та 20 артсистем: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка, повідомили у Генштабі.

Протягом минулої доби в районі Бахмута противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.

21 травня ворог завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації.

Захищаючи рідну землю, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 — по його зенітно-ракетних комплексах. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

В результаті ефективної роботи ЗСУ, ворог втратив:

- особового складу — 203 880 (+720) осіб ліквідовано,

- танків — 3785 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7407 (+9) од,

- артилерійських систем — 3278 (+20) од,

- РСЗВ — 565 (+1) од,

- літаків — 309 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2830 (+8),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6129 (+14) од,

- спеціальної техніки — 427 (+2).

Щодо захвату Бахмута, про який заявляли російські військові, зокрема хазяїн «вагнера» пригожин, то місто по суті знесено з лиця землі.

На даний час ЗСУ взяли Бахмут у півкільце, противник втратив кілька важливих висот. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, українські військові мають безпечний шлях для можливого відходу з Бахмута. Також є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram