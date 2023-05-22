Королівське весілля у Мюнхені: з британською студенткою одружився принц Людвіг Баварський

Не минуло й місяця після коронації Чарльза III, як одна з європейських королівських сімей знову порадувала підданих радісною яскравою подією. У Мюнхені відбулося весілля 40-річного принца Людвіга Баварського, представника баварського королівського дому Віттельсбахів. Його прапрадід Людвіг III був останнім правлячим королем Баварії. 1918 року його усунули від влади. Однак королівський дім, як і раніше, існує, і його представники прагнуть жити згідно з традиціями.

Людвіг узяв за дружину 32-річну студентку Оксфордського університету Софі-Олександру Івкінк. Вона народилася у Сінгапурі у голландсько-канадській родині. У Британії вивчає криміналістику.

Софі-Олександра Івкінк народилася в Сінгапурі в голландсько-канадській родині

Влітку минулого року Людвіг та Софі-Олександра оголосили про заручини. Принц Луїтпольд Баварський схвалив вибір сина. Відомий німецький бізнесмен і пивовар заявив, що міс Івкінк дуже освічена та вихована дівчина.

Вінчання пройшло в Театінеркірхе — католицькій колегіальній церкві Святого Каєтана. Наречена була у класичній весільній сукні з довгими мереживними рукавами та довгій фаті, яку утримувала на голові діамантова тіара.

Вінчання пройшло в Театінеркірхе - католицькій колегіальній церкві Святого Каєтана

Наречений вибрав для важливого дня чорний фрак, сірі штани в смужку та сірий жилет.

Королівське весілля привернуло увагу всіх німецьких ЗМІ

Фотографії весільної церемонії принца та студентки опублікували усі великі німецькі газети.

Нагадаємо, найкрасивішою весільною сукнею з усіх, у яких виходили заміж представниці королівських сімей світу, вважається весільне вбрання Меган Маркл.

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