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Спорт

Зламана щелепа та вибиті зуби: у Чилі воротар дорогою ціною врятував свою команду від голу (фото, відео)

18:55 22 травня 2023
Травма воротаря у чемпіонаті Чилі

Воротар клубу «Депортес Копіапо» Нельсон Еспіноса на все життя запам'ятає матч проти «Універсідад Католика» в елітному дивізіоні чемпіонату Чилі з футболу, в якому голкіпер нещодавно забив гол зі 101 метра, не стільки через розгромну поразку (1:4), скільки через жахливу травму, отриману ним на футбольному полі, повідомляє the18.com.

На 13-й хвилині зустрічі ще за рахунку 0:0 27-річний голкіпер господарів поля сміливо кинувся на перехоплення м'яча, але в нього на повній швидкості врізався коліном форвард суперників Фернандо Сампедрі. Жахливе видовище…

Просто з футбольного поля воротаря з опухлим обличчям відвезли «швидкою» до лікарні.

«Я мало що пам'ятаю, — вже в лікарняній палаті згадує моторошне зіткнення Нельсон Еспіноса. — Пам'ятаю лише те, що торкнувся м'яча, а потім був удар. Прийшовши до тями, я насамперед торкнувся свого обличчя, щоб дізнатися, чи не йде кров, і зрозумів, що зуб відсутній».

Але пізніше виявилося, що одним вибитим зубом голкіпер не відбувся. Він втратив не один, а два зуби. Крім того, у Еспіноси в двох місцях зламана щелепа, він також переніс стоматологічну операцію. За прогнозами лікарів, воротар зможе повернутися до тренувань не раніше, ніж за місяць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол у матчі чемпіонату Чилі з футболу забив… пес.

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