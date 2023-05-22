Оскароносний Денієл Дей-Льюїс вперше після завершення кар'єри з'явився на публіці

Американським папараці вперше за останні чотири роки вдалося сфотографувати знаменитого актора Денієла Дей-Льюїса. Він єдиний в історії отримав три премії «Оскар» у категорії «Найкращий актор». Крім того, в його активі чотири премії BAFTA, три премії Американської гільдії кіноакторів, дві премії «Золотий глобус» та багато інших нагород. Все це робить 66-річного британця найвідомішим кіноактором в історії.

Однак у 2017 році Дей-Льюїс несподівано заявив про завершення кар'єри. Він не пояснював причину. Натякнув, що досяг всього, про що може мріяти будь-який актор.

Після цього Денієл вкрай рідко з'являвся на публіці, а чотири роки тому ніби розчинився. Ніхто не знав, де він і чим займається.

І ось 18 травня папараці випадково побачили кінозірку на вулиці. Дей-Льюїс йшов кудись у синьому спортивному костюмі та бейсболці. Він розмовляв по мобільному телефону. В іншій руці тримав маленький сірий пластиковий пакет.

Деніел Дей-Льюїс

Папараці зробили кілька знімків. Вони вирішили чергувати у цьому районі, сподіваючись на нову зустріч. І мали рацію — наступного дня Денієл з'явився вже разом із дружиною. Він знову був одягнений по-спортивному — жовті штани, блакитна у смужку футболка, темна куртка та бейсболка. Дей-Льюїс тримав за руку дружину — Ребекку Міллер. Вона є дочкою знаменитого американського драматурга Артура Міллера.

Деніел з дружиною

Пара одружилася у листопаді 1996 року. Ребека народила двох синів.

Відомо, що у Дей-Льюїса подвійне громадянство — американське та ірландське. Також повідомлялося, що Денієл колись купив квартиру на Манхеттені. Очевидно, останнім часом він вибрав її як свою основну резиденцію.

Три «Оскари» актору принесли головні ролі у фільмах «Моя ліва нога» (1989), «Нафта» (2007) та «Лінкольн» (2012).

Нещодавно «ФАКТИ» також розповідали, що відомий американський актор Джеремі Реннер дав перше інтерв'ю після страшної аварії, внаслідок якої він отримав понад 30 переломів.

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