Дивом виживший зірка «Месників» Джеремі Раннер: «Я втратив багато плоті й крові, їх замінили титаном»

Відомий американський актор Джеремі Реннер дав перше інтерв'ю після страшної аварії, внаслідок якої він отримав понад 30 переломів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 1 січня зірка «Месників» розчищав сніг неподалік свого будинку в штаті Невада, і його переїхав власний ратрак вагою понад 6 тонн.

У розмові з репортером телеканалу ABC 52-річний Реннер заявив: «Я не знепритомнів і все відчував. Важко передати словами це відчуття. Наче хтось вибив із тебе дух. Як ніби твоя душа відчувала б біль».

Джеремі вперше розповів подробиці жахливого інциденту. Він заявив, що аварія сталася виключно з його власної вини.

На Різдво та Новий рік Неваду та низку інших штатів завалило снігом. Один із членів родини Реннера застряг у кучугурі на пікапі. Джеремі завів свою снігоприбиральну машину PistenBully і подався на допомогу. Він розчистив дорогу та відбуксував пікап на узбіччя. Справа ця для нього звична — актор частенько допомагав раніше сусідам вибиратися зі снігових заметів.

Того дня разом із Реннером був його племінник Алекс. Здавалося, все найважче було вже позаду, як раптом ратрак заковзав на льоду.

«Я не знав, де знаходиться Алекс, розхвилювався і припустився грубої помилки. Племінник перед цим стояв позаду моєї машини. Він від'єднував буксирувальні троси. Я вирішив перевірити, де він, і висунувся з кабіни. При цьому звісив одну ногу, а на ручне гальмо ратрак не поставив. Я втратив рівновагу і випав із кабіни. Спробував швидко залізти назад, але гусениці продовжували рухатись, ноги не втрималися, і я знову впав. Мій ратрак тут мене і переїхав», — згадує Реннер.

«Дурна ситуація. Якщо ти за кермом, ти не маєш бути зовні машини. Розумієте, про що я? Це все одно, як вести машину, звісивши з неї одну ногу», — додав Джеремі.

«Але сталося те, що сталося. Це моя помилка і я поплатився за неї. Я досі відчуваю провину за те, що змусив мою родину так хвилюватись. Я вибачився перед усіма. Зробив це того ж дня у лікарні. Говорити не міг, жестами показав — вибачте мені», — сказав Реннер.

"Це моя помилка, і я поплатився за неї, - каже Джеремі Реннер. - Я досі відчуваю провину за те, що змусив мою родину так хвилюватись"

У лікарні Реннер провів понад два тижні. «Я втратив багато плоті й крові. Їх замінили титаном та іншими металами. А ще мене заправили любов'ю до кінця життя», — жартує Джеремі.

Вже серйозно актор пояснює, що хірурги використовували титанові імпланти для зрощення зламаних ребер, ніг та кісток обличчя, а також відновлення очниці.

Повернувшись додому, Реннер розпочав курс реабілітації. Він щодня по кілька годин робить фізичні вправи. Поки що пересувається або на спеціальному скутері, або за допомогою ходунків.

Незабаром, 11 квітня, актор має намір вперше з'явитися на публіці. Цього дня заплановано прем'єру документального серіалу Rennervations, який знімався каналом Disney+ до інциденту з ратраком. Реннер їздив багатьма країнами і разом із командою фахівців купував списані автомобілі, а потім переробляв їх для різних цілей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що катання на снігоході закінчилося для 55-річного легендарного ралійного гонщика та шоумена Кена Блока трагедією.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram