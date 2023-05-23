Під Києвом мати за 100 гривень «здавала» дітей знайомому для сексуальних втіх та допомагала їх ґвалтувати

Діти часто стають жертвами педофілів, а бувають і випадки, коли до цього «докладають руки» батьки неповнолітніх, знімаючи порнографічні матеріали чи віддаючи їх у сексуальну експлуатацію.

Як повідомляють в МВС, на лаві підсудних опиниться мешканка Київщини, яка за гроші віддавала сина та доньку знайомому, який водив їх додо лазні, де дорослі влаштовували сексуальні розваги та знімали порнографічні матеріали з дітьми.

За «оренду» 13-річної дівчинки та 11-річного хлопчика їхня мати отримувала від 100 до 500 гривень.

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«Жінка й сама брала активну участь у сексуальному насильстві над своїми дітьми. До суду скеровано обвинувальний акт, її спільнику слідчі також повідомили про підозру у вчиненім злочину. Розслідування ще триває», — додали у міністерстві.

Під цим постом інтернет-користувачі висловлювали обурення діями як горе-матері, так і людей, які користувалися «послугами» дітей.

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Фото МВС



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