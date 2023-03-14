«Коли він почав усе це зі мною робити, я була зовсім дитиною»: у Києві керівника дитячого хору звинувачують у домаганнях та зґвалтуваннях

У Києві спалахнув скандал із народним дитячим хором «Зірниця», керівника якого одна з колишніх учасниць звинуватила у домаганнях та зґвалтуванні. Після її допису в соцмережі з'явилися коментарі й інших учасниць хору, які розповіли, що свого часу також стали жертвами домагань з боку цієї людини. Після того як Анна Хижняк (так звати постраждалу учасницю хору) розповіла про те, що сталося, директорці закладу, де виступав хор, керівника хору (зараз йому вже 81 рік) було звільнено. Але звинувачення на свою адресу він продовжує заперечувати.

«Як це — сказати своєму чоловіку, що перший, хто у тебе був, це дід-збоченець, якому за 70, який має дружину та двох синів»

У своєму дописі у фейсбуці Анна розповіла, що вперше стала жертвою насильства, коли їй було 13 років.

«В хор я прийшла у 2012-му, коли мені було 12 років. Я переїхала з іншого міста, де у мене не було друзів, але було багато комплексів, якими „він“ скористався. Перший рік все було безневинно: нове хобі, нові люди, перші концерти й подорож за кордон. Але зимою 2013 року все змінилося. Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки „він“. Це було після Нового року. „Він“ почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку — раз, поцілував в іншу щоку — два, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях, — три. Шок. Нерозуміння. Ступор. Врятувало те, що в кабінет зайшла інша дівчинка…»

На цьому педагог, за словами Анни, не зупинився:

«Ці приставання були навіть в поїздках. В 2015 році після концерту у Скадовську ми їхали плацкартом додому, на який «він» купив білети і розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці та з правого боку якраз моє місце знизу. Вночі я прокидалася від того, що він лапає мене. Навкруги усі сплять. А навпроти нього на верхній полиці (де по 4 місця) спить його дружина, яка також є керівником цього хору.

Страх. Страх закричати. Страх, що вона, може, не спить і буде кричати й звинувачувати мене, що це я його спокусила. І з цим страхом я ходила і мовчала 9 років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені 6-й розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною.

Анна розповіла, що вперше стала жертвою насильства з боку керівника хору, коли їй було 13 років

Його різниця у віці з дружиною становить 35 років. Коли я прийшла в хор, йому було 70, їй 35. Нещодавно одна дівчина також анонімно написала, як на її очах розгортався їхній «роман», бо ця дівчина співала в той час з «його» дружиною (яка ще дитиною прийшла в цей хор). Дівчата тоді бачили, як «він» мацав свою майбутню дружину в автобусі і як вона, будучи дитиною, намагалася «задовольнити» його. Вона «закохалася», народила йому двох синів і також стала викладачем в цьому хорі…"

Залякана й спустошена, Анна нікому не розповідала про те, що відбувалося. Наважилася розповісти лише своєму майбутньому чоловікові:

«Як ви думаєте, як це — сказати своєму чоловіку, що перший, хто у тебе був, це дід-збоченець, якому за 70, який має дружину та двох синів? Дід, який водив тебе на окрему квартиру, аби ґвалтувати тебе. Дід, який в сусідньому кабінеті гне тобі голову, аби ти зробила йому мінет, коли за стінкою його дружина займається співом з іншими дівчатами.

Про це дізнались мої батьки, які були обурені ситуацією, але також підтримали мене… Моя мама одразу подзвонила в цей заклад і розповіла усе директорці. Ми влаштували зустріч. Директор, завучі, «він», його дружина-педагог і я зі своїм чоловіком. Невимушені погляди педагогів і заперечення. Але тоді я перестала бути жертвою. Я висказала усе прямо в обличчя, і «його» звільнили. Висказала за себе і за дівчат, які також постраждали і які досі бояться «його». У деяких з них вже є дорослі діти, якщо вже не онуки.

З хору лише три подруги повірили мені. Інші відвернулися від мене. Подруги, з якими я проспівала 10 років…"

Декілька дівчат, які теж ходили в цей хор, написали під постом Анни, що свого часу самі зіткнулися з домаганнями з боку керівника хору.

«До мене він теж неодноразово простягав свої руки, хапав всього підряд і ліз цілуватися під час індивідуальних занять, — написала Аліна Ковальова. — Він перевів мене з першого альта у другий для участі в Іспанії і призначив індивідуальні заняття, щоб я якнайшвидше вивчила нову партію. І от ми були наодинці… Це було настільки огидно, що досі бридко згадувати… В Іспанію я в результаті не поїхала і на хор ходити після цього перестала».

Ще одна жінка, Валентина Юрасик, згадала про інцидент, коли хор був в одній з поїздок:

«Увечері П. В. (керівник хору. — Авт.) прийшов напідпитку разом зі своїм другом… Ми всі були в ліжках. П. В. показував фокус із монеткою, потім вони пішли. І з'ясувалося, що дівчинці, на ліжку якої вони сиділи (конкретно П. В.), довелося відштовхувати його руку і прикривати ковдрою, щоб він туди не заліз. Тоді списали на те, що він був п'яний. Після тієї поїздки я стала називати його просто на ім'я, не на ім’я по батькові. Мама здивувалася, але я не стала їй нічого розповідати…»

«Зі мною теж було… Він посадив мене на руки у кінотеатрі та ліз у труси. Після цього я почала уникати його та його хору», — написала Світлана Заболоцька.

«Я теж співала у цьому хорі, й до мене були такі ж домагання, — написала Ірина Гопанчук. - До зґвалтування справа не дійшла тільки тому, що в мої 13 мала дуже стійкий характер… Пам'ятаю дівчинку, яка співала у старшій групі хору. Я була здивована, що їй міг подобатися цей старий п… ун. Але потім я зрозуміла, що вона теж його жертва і не може вирватися…»

«На мій день народження керівник хору покликав мене до окремого кабінету, сказав що хоче привітати особисто, — написала Катерина Чернодаров. — Потискуючи руку, він потягнув мене до себе, спробував поцілувати мене в губи. Я його відштовхнула і вибігла з 56-го кабінету. Пізніше було привітання при всіх із музикою і мені знову потрібно було вийти до нього і потиснути руку, і прийняти поздоровлення. І я вийшла, вдаючи що нічого не відбувається. Я придушила гнів і знову мовчала. Мені було всього 13. На той момент я не знала, що я не одна така, і що це він робив з багатьма дівчатками в нашому колективі.

Взимку 2005 р. ми з хором поїхали в різдвяний тур до Іспанії, ми багато з дівчатками спілкувалися, і вони ділилися своїми історіями. Тоді ми думали заговорити про цю тему, оприлюднити, але хор для нас завжди був частиною життя і ми так боялися його втратити, що вирішили мовчати. Адже нам здавалося, що нічого, власне, не сталося страшного, хоч і розуміли, що це не нормально…"

Виступ хору "Зірниця", червона стрілка вказує на Анну Хижняк

«Мені здавалося, що, якщо скажу хоч слово, мене ж і зроблять винною»

Були й ті, хто написав під постом, що все це не може бути правдою. Мовляв, вони теж співали у хорі, знають цього педагога багато років і ніколи не повірять у такі звинувачення.

«ФАКТИ» зв'язалися з Анною Хижняк, щоб дізнатися подробиці цієї резонансної історії.

— Жінки, які багато років тому теж стали жертвами домагань з боку цієї людини, зараз пишуть мені в особисті повідомлення. Вони готові дати свідчення, але не хочуть говорити про пережите публічно. Деякі з них співали у хорі разом із дружиною педагога та бачили, що їхні стосунки почалися у той момент, коли їй не було навіть 15-ти… Я розумію, що минули роки, але впевнена, що зло має бути покаране. Є дівчата, які співали в хорі в той же час, що і я, — і бачили, як ця людина водила мене до свого кабінету, як він залишався там зі мною наодинці… Я можу в деталях описати квартиру, до якої він мене приводив, добре її пам'ятаю. І головне, що є дівчатка, з якими відбувалося те саме. І вони теж не бояться говорити.

— За дев'ять років, упродовж яких з вами це відбувалося, ви не намагалися покинути хор?

— Я не знала, де шукати підтримки. Була дуже залякана. Мені здавалося, що, якщо скажу хоч слово, мене ж і зроблять винною. Я довго із цим жила і не знала, як бути. Я дуже любила співати. У хорі була однією з головних солісток, на конкурсах займала призові місця. Коли мені було вісім, мої батьки розлучилися. Ми з мамою переїхали до Києва, і мені не вистачало батька. У школі я була заляканою, закомплексованою, мене могли й побити… А тут з'явилося місце, де знайшла друзів, де розкрилася як співачка. І я не уявляла, як від цього відмовитись. Коли він почав усе це зі мною робити, я була зовсім дитиною і спочатку й не розуміла, що відбувається. Потім, звичайно, зрозуміла, що все це ненормально, але вже не знала, як з цього всього вирватися. Мені дуже хотілося з кимось цим поділитися, але я не знала, з ким. Коли у 22 роки розповіла про це своєму майбутньому чоловікові, відчула полегшення.

— Як відреагували на ваші звинувачення керівник хору та його дружина?

— Коли під час зустрічі у кабінеті директора закладу я у подробицях розповіла про те, що зі мною відбувалося протягом дев'яти років, керівник хору та його дружина навіть не здивувалися. Вони не були ані обурені, ані налякані. Абсолютно спокійна, навіть байдужа реакція. Керівник хору сказав: «Ну, я нічого такого не пам'ятаю». Його дружина сказала, що я, мабуть, «перевчилася на режисера» та «моя творча особистість вийшла за межі». Після чого абсолютно спокійно та буденно запитала директора: «Це все? Ми можемо йти? Нам до концерту треба готуватись». Директорка сказала, що він має написати заяву про звільнення. Вона мені повірила, але не хотіла скандалу, тож запропонувала йому просто звільнитися. Не знаю цього напевно, але, мабуть, його звільнено за власним бажанням, а не за статтею.

Тим часом прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила, що правоохоронні органи вже розпочали відповідну перевірку — на підставі допису Анни та коментарів інших жінок у соцмережах.

«ФАКТИ» багато разів намагалися зв'язатися з колишнім керівником хору, але додзвонитися йому не змогли. На повідомлення у фейсбуці він також не відповідає. Тим часом виданню TCH.ua педагог, який потрапив у скандал, сказав наступне:

«Я навіть не можу нічого сказати. В нашому палаці, хорі такого не було. Я працював багато років. Не можу навіть сказати, яка мета цієї інформації. Думаю, у неї якась мета. Чи шантажувати мене? За все життя у мене не було ворогів. Цю дівчину я пам’ятаю, зараз вона сценарист та режисер. В мене ніколи не було з нею конфліктів. З моєї сторони треба щось робити, щоб поставити на місце цю людину. З іншої сторони, мені вже 81 рік».

«ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Житомирщині до 13 років в’язниці засуджено чоловіка за сексуальне насильство над рідною донькою.

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