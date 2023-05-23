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На зйомках фільму раптово помер відомий ірландський актор

11:05 23 травня 2023
Рей Стівенсон

В Італії під час зйомок фільму раптово помер популярний ірландський актор Рей Стівенсон. 25 травня йому мало виповнитися 59 років. Причина смерті поки що не називається.

Про смерть Стівенсона наступного дня повідомила його громадянська дружина — італійський антрополог Елізабетта Караччіа. Вони почали зустрічатись на зйомках серіалу «Рим».

«Рим» став культовим у багатьох країнах світу. Стівенсон зіграв у ньому головну роль — римського легіонера Тита Пуллона.

До цього актор став популярним завдяки фільму «Король Артур» (2004 рік).

Стівенсон переважно знімався в історичних серіалах та фантастичних картинах. Він запам'ятався глядачам у серії бойовиків «Дівергент», кінотрилогії «Тор», а також одній з екранізацій «Трьох мушкетерів», де зіграв Портоса.

На його рахунку ролі у культових серіалах «Декстер», «Чорні вітрила», «Вікінги», «Медичі», «Іспанська принцеса». Незабаром має відбутися прем'єра серіалу «Асока», який є частиною франшизи «Зоряні війни». Стівенсон зіграв у ньому колишнього джедая Бейлана Сколла.

У Рея залишилося троє синів. Їхня мати — Елізабетта Караччіа.

Днями «ФАКТИ» повідомляли також про смерть культового австрійського актора Гельмута Бергера. А у квітні помер легендарний американський актор і співак Гарі Белафонте.

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