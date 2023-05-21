У Зальцбурзі у віці 78 років помер культовий австрійський актор Гельмут Бергер. Він помер 18 травня. Причина поки що не називається. За свою 55-річну кар'єру Бергер знявся в 60 фільмах і серіалах. Пік його популярності припав на 60-ті та 70-ті роки багато в чому завдяки співпраці актора зі знаменитим режисером Лукіно Вісконті.

Гельмут Бергер (справжнє прізвище Штайнбергер) народився 29 травня 1944 року в Бад-Ішле. Його дитинство пройшло в Зальцбурзі, де він відвідував францисканський коледж. У віці 18 років Бергер переїхав до Лондона, щоб навчатися акторської майстерності. Для того, щоб оплатити навчання, він підробляв офіціантом. 1965 року Гельмут вступив до університету Перуджі і почав знімався в епізодичних ролях.

На його переїзд до Італії вплинуло знайомство з Вісконті. У 1967 році Бергер дебютував у нього у фільмі «Чаклунки». А через два роки про австрійського актора заговорив увесь світ. Сталося це після виходу фільму Вісконті «Загибель богів», у якому Гельмут зіграв Мартіна фон Ессенбека. 1972 року Лукіно дав своєму улюбленцю ще одну головну роль — Людвіга II в історичній драмі «Людвіг».

1976 року Лукіно Вісконті помер. У Бергера почалася глибока депресія. На першу річницю смерті режисера актор здійснив спробу самогубства.

Тоді ж стало відомо, що Гельмута і Лукіно пов'язували не тільки творчі стосунки.

Приблизно в цей же час Бергер публічно заявив про свою бісексуальність.

Він продовжував багато зніматися у 80-х і 90-х роках, але вже у фільмах і серіалах не настільки значущих, як на початку своєї кар'єри. Гельмут пробував себе і в Голлівуді. Так, він зіграв в одному сезоні відомого серіалу «Династія».

Потім у кар'єрі Бергера настала тривала перерва. Він піклувався про свою матір. У 2014 році Гельмут зіграв у біографічній драмі про знаменитого кутюр'є Іва Сен-Лорана.

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