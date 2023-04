Помер легендарний американський актор та співак Гаррі Белафонте

У Нью-Йорку у себе вдома помер легендарний американський актор і співак Гаррі Белафонте. Королю музики каліпсо було 96 років. Представник артиста Кен Саншайн заявив, що причиною смерті стала серцева недостатність.

Белафонте вважається одним з найуспішніших темношкірих співаків та акторів в історії США. За свою кар'єру він удостоївся всіх головних премій американського шоу-бізнесу: «Оскар», «Еммі», «Греммі», «Тоні». Крім того, Гаррі був нагороджений Національною медаллю в галузі мистецтв у 1994 році та премією Центру Кеннеді у 1989 році. Такого набору нагород немає, мабуть, більше в жодного артиста.

Гаррі Белафонте народився у Гарлемі, штат Нью-Йорк, 1 березня 1927 року. Друга світова війна завадила йому закінчити школу. Він пішов працювати вантажником боєприпасів.

Після війни Белафонте вирішив стати актором. Він вступив до майстерні драматичного мистецтва Ервіна Піскатора. Навчався там разом із Марлоном Брандо та Тоні Кертісом. Заняття були платними, тому Гаррі почав виступати у нью-йоркських клубах як співак. Його помітили. 1949 року він підписав свій перший контракт. Студія звукозапису Roost хотіла, щоб Белафонте виконував естрадні пісні у стилі Френка Сінатри та Нета Кінг Коула. А Гаррі тяжів до музики народів Карибського регіону.

Йому вдалося записати перший диск у такому стилі лише 1956 року. То була третя платівка Белафонте. Calypso очолила чарти Billboard і стала першим в історії альбомом сольного виконавця, який був проданий у США тиражем понад мільйон екземплярів.

Найпопулярнішими хітами Белафонте вважаються Island In The Sun, Mary's Boy Child та Day-O (The Banana Boat Song), Jamaica Farewell.

За свою кар'єру він записав понад 30 альбомів, включаючи спільні хіти з багатьма музикантами, серед яких був, наприклад, Боб Ділан.

У кіно Белафонте дебютував у 1949 році в епізодичній ролі у фільмі Sugar Hill Times. Через чотири роки він отримав велику роль у картині «Яскрава дорога». Одним із найкращих фільмів за участю Белафонте є «Ставки на завтра». Останньою картиною Гаррі стала гучна кримінальна драма Спайка Лі «Чорний клановець» (2018).

Белафонте також був відомий як борець за громадянські права американських негрів. Він дружив із Мартіном Лютером Кінгом. Президент Джон Ф. Кеннеді призначив артиста радником Корпусу миру з питань культури.

Гаррі Белафонте був одружений тричі. Перший шлюб із Маргаритою Берд тривав дев'ять років — з 1948 по 1957 рік. У подружжя народилися дві дочки: Адрієнна та Шарі Белафонте. Коли Маргарита була вагітна другою дитиною, подружжя розлучилося. Адрієнна заснувала організацію Anir Foundation/Experience, яка займається гуманітарною роботою в Африці. Шарі зробила успішну кар'єру фотографа, моделі, співачки та актриси.

У 1957 році Белафонте одружився з танцівницею Джулі Робінсон. Вона народила йому сина Девіда та дочку Джину. Єдиний син Гаррі став актором та музичним продюсером. Він отримав премію «Еммі». Девід допомагав батькові записувати альбоми та організовувати концерти.

Джина Белафонте стала актрисою та кінопродюсеркою.

Після 47 років шлюбу Белафонте та Робінсон розлучилися. У квітні 2008 року Белафонте одружився з фотографинею Памелою Франк.

