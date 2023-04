Всього 46 років: раптово помер соліст культової британської попгрупи S Club 7

У Великій Британії раптово помер популярний співак Пол Каттермол. 46-річного учасника культового британського попгурту S Club 7 знайшли мертвим у його квартирі вартістю 172 тисячі фунтів (понад 200 тисяч доларів) у Дорсеті.

Причину смерті поки не встановлено, проте поліція не знайшла підозрілих обставин, які б могли стати підставою для початку кримінального розслідування.

Каттермол помер лише через кілька тижнів після того, як група оголосила про возз'єднання у своєму первісному складі. Музиканти мали намір вирушити в турне королівством цієї осені на честь свого 25-річчя. Тепер не зрозуміло, чи буде цей план реалізовано.

«З великим сумом ми повідомляємо про несподівану смерть нашого улюбленого сина та брата Пола Каттермола», — заявили 7 квітня члени S Club 7. «Нам дуже пощастило, що він був у нашому житті, і ми вдячні за чудові спогади, які в нас залишилися», — наголосили вони.

Гурт S Club 7 був створений у 1998 році

Гурт був створений у 1998 році відомим продюсером Саймоном Фуллером. Для розкручування він використав перевірений спосіб — було запущено телешоу, у якому учасники гурту грали вигадані версії самих себе.

S Club 7 записали низку хітів, які і сьогодні залишаються популярними у Великобританії та США — Don't Stop Movin', Reach, Never Had та Dream Come True.

2002 року група брала участь у концерті в Букінгемському палаці з нагоди 50-річчя сходження на престол королеви Єлизавети II.

У тому ж році Пол Каттермол покинув гурт.

Нагадаємо, на початку березня помер британський музикант Девід Ліндлі, якого називали королем софт-року у 70-х.

