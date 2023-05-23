У Мінреінтеграції пообіцяли зберегти виплати всім переселенцям у 2023 році, незважаючи на плани Мінсоцполітики

Нещодавно міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначала, що в уряді планують переформатувати підхід до виплат внутрішнім переселенцям допомоги на проживання. Зробити її більш адресною, спрямованою більш нужденним верствам населення та новим ВПО.

Втім, як заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук, у 2023 році соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб мають будуть збережені. За її словами, наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність.

В Мінреінтеграції нагадали, що схвалена урядом Стратегія державної політики щодо ВПО на період до 2025 року, зокрема, передбачає забезпечення переселенців грошовою допомогою від держави.

Нагадаємо, що з 5 травня діє оновлений порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання переселенців. Також затверджено Перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання такого житла.

Фото Pixabay

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