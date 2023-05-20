Ще кілька категорій переселенців можуть отримати тимчасове житло

Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» переміщені особи мають право, зокрема, на забезпечення можливості безоплатного тимчасового проживання на певних умовах та на певний строк. При цьому з 5 травня діє оновлений порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання переселенців, повідомляє Юридичний порадник для ВПО:

«Постановою Кабміну № 429 від 2 травня 2023 року розширено шляхи формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Відтепер органи місцевого самоврядування формують фонд такого житла шляхом, зокрема, будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання ВПО. На час дії воєнного стану для такого будівництва допускаються встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки без дотримання правил співвідношення між цільовим призначенням земельної ділянки та функціональним призначенням території».

Житлові приміщення для тимчасового проживання, сформовані шляхом будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання ВПО, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам, які є працівниками підприємств, що були релоковані у безпечні регіони; належать до вразливих верств населення.

«Крім того, затверджено Перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Так, до вразливих категорій належать: особи з інвалідністю; особи віком понад 60 років; особи з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; особи, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, визначені переліком рідкісних (орфанних) захворювань, сім’ї з дітьми, сім’ї опікунів, піклувальників, у яких: виховуються діти з інвалідністю; перебуває на утриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи; проживає/перебуває на утриманні особа, визнана судом недієздатною; батьки (один із батьків) мають інвалідність; сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, до складу яких можуть належати: чоловік/дружина, діти, батьки, інші особи, які перебувають на їх утриманні; багатодітні сім’ї; малозабезпечені сім’ї; сім’ї патронатних вихователів; прийомні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу".

При чому такі особи: перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф чи з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей; їх житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження у зв’язку з воєнними (бойовими) діями; таке житло було для них єдиним місцем проживання.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як українцям, що постраждали від війни, отримати допомогу від міжнародної організації Mercy Corps, та яка категорія переселенців може претендувати на 6600 гривень від ООН.

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