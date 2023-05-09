У Кабміні хочуть припинити виплату допомоги на проживання частини переселенців: кому і чому

Внутрішні переселенці мають право на отримання допомоги на проживання — 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на особу з інвалідністю. Втім, деяким ВПО таку допомогу можуть скасувати.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, яка зазначила, що наразі розглядається можливість переформатування такої допомоги, зокрема, її хочуть зробити адресною.

«Ми задумуємось над форматом, бо є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу. І є варіант — можливо, таким людям вже допомогли реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримали їх, щоб вивести в економічну самостійність. Напевно, логічніше дивитися з врахуванням адресності, бо сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а, може, людина вже працює, а, може вона взагалі вже працювала. Все-таки, якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив», — зазначила посадовиця.

За її словами, закладених цього року коштів на виплату такої допомоги може не вистачити до кінця року, адже кількість людей, яка потребує підтримки, не зменшується. Тому кошти хочуть надавати найвразливішим верствам населення й тим, хто щойно перемістився.

«Варто було б спрямувати ці гроші на нових людей, що переміщаються, або на тих, кому важче, або тим, хто з інвалідністю. Я думаю, ми будемо думати над адресністю. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити — це погано такий статус за людиною закріплювати, бо вона має ставати повноцінним членом громади, жити, як усі. Не треба нам стигматизувати людей», — додала вона.

Раніше у Мінсоцполітики зазначали, що при поверненні додому внутрішні переселенці мають скасувати свій статус ВПО. Це можна зробити через застосунок «Дія», а якщо онлайн статус не скасовується, то потрібно звернутися до управління соцзахисту населення.

Фото Pixabay

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