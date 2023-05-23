Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні вступає в критичну стадію, інформуючи членів парламенту після свого візиту на саміт G7 в Японії. Він сказав, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає російській військовій машині — маючи на увазі додаткові санкції, запроваджені Великобританією, які збіглися з самітом, повідомляє news.sky.com.

Він також заявив, що Захід підтримує Україну і що «свобода повинна перемогти».

«путін повинен знати, що ми нікуди не йдемо», — сказав він.

Прем'єр-міністр також підтвердив підтримку України з боку Великобританії, додавши: «Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно».

Лідер лейбористів сер Кір Стармер також підтвердив підтримку України своєю партією.

Він сказав: «Як я сказав президенту Зеленському під час зустрічі з ним у Києві, яка б партія не була при владі у Великій Британії, рішучість Великої Британії не зменшиться. Ми продовжуватимемо підтримувати українських військових і народ України в його прагненні до свободи, миру і справедливості».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Парламентська Асамблея НАТО одностайно визнала режим у рф рашизмом, а його агресію проти України — геноцидом.

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