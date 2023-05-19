«Ми не втомимося підтримувати Україну»: «велика сімка» зробила важливу заяву

На зустрічі країн G7 у Хіросімі (Японія), напередодні якої президент України Володимир Зеленський координував позиції з британським прем'єром Ріші Сунаком, лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Канади та Італії підтвердили свої зобов'язання щодо протидії російській агресії.

«Ми рішуче засуджуємо явне порушення росією Статуту ООН і вплив війни росії на решту світу. 15 місяців російської агресії забрали тисячі життів, завдали величезних страждання народу України і поставили під загрозу доступ до продовольства та енергії для багатьох найбільш уразливих людей у світі. Ми висловлюємо наше повне співчуття українському народу у зв'язку з його втратами та стражданнями. Ми вітаємо український народ за його мужній опір. Наша підтримка України не похитнеться. Ми не стомимося у своєму прагненні пом`якшити наслідки незаконних дій росії для решти світу», — йдеться у заяві.

Країни «великої сімки» також підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги стільки, скільки це буде потрібно.

Лідери заявили про запровадження додаткових санкцій та заходів для збільшення витрат росії та тих, хто підтримує її військові дії: «Ми також спираємося на успіх наших зусиль щодо забезпечення того, щоб росія більше не могла використати доступність енергії як зброю проти нас і проти всього світу. З лютого 2022 року ми ввели санкції, заборони на імпорт та інші заходи для зниження нашої залежності від російського джерела енергії. Крім того, ми домовилися про запуск обмеження цін на російську нафту і нафтопродукти. Це працює. Доходи росії впали. Світові ціни на нафту та газ значно впали, що принесло користь країнам усього світу».

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року з неанонсованим візитом Україну відвідував японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Фото G7 Japan

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram