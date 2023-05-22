Парламентська Асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО) одноголосно підтримала декларацію про визнання злочинів держави-агресора росії проти України геноцидом, а терористичний режим рф — рашизмом. Про це голова делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини росії проти України геноцидом, а терористичний режим у росії — рашизмом. Одностайно. На сесії Асамблеї в Люксембурзі ми добилися ухвалення надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Крім того, ПА НАТО закликала оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу та погодить наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО», — написав Чернєв.

Він назвав подію «дипломатичною перемогою» України.

«Усі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні до перемоги і після неї, і засудження ідеології „рашизму“, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого. Ми довго боролися за такі прямі та чіткі формулювання» , — додав парламентар. За його словами, наразі справа за урядами.

Як раніше повідомляли ФАКТИ, 13 березня 42 парламентарі запропонували Верховній Раді визначити існуючий на росії політичний режим як рашизм і засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні та людиноненависницькі.

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