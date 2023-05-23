Бої за Бахмут тривають, спроби противника наступати на інших напрямках безуспішні, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася чотириста п’ятдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети «Іскандер-М» та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed». За попередніми даними, у ніч проти вівторка, 23 травня, ворог задіяв для ударів до 4 «Шахедів», всі було збито.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ поточнили, що вночі на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальні БПЛА «Мерлін-ВР».

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, російська окупаційна армія здійснила близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетним комплексам. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони «Shahed» та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

Фото Генштабу

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Напередодні легіон «Свобода Росії» здійснив рейд Білгородською областю росії, заявивши про звільнення кількох населенних пунктів регіону. Пропогандистські масмедіа вже встигли заявити про «ліквідацію 39 диверсантів», втім, жодних підтверджень надано не було. Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков сьогодні ранком заявляв, що в регіоні, де напередодні оголосили контртерористичну операцію, тривая «зачищення». Він також розповідав про евакуацію та поранення кількох місцевих. Низка телеграм-каналів повідомляла, что увечорі напередодні з БПЛА були завдані удари по будівлям фсб и МВС у Бєлгороді.

В ГУР Міноборони України заявляли, що в операції на території рф беруть участь виключно громадяни росії. Її мета — створення смуги безпеки для захисту українців.

Фото Генштабу ЗСУ

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