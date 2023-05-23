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Суспільство та люди

Посвідчення водія наразі можна замінити через «Дію»

17:58 23 травня 2023
Водій

Заміна водійських прав під час війни в Україні не є пробломою. А наразі в «Дії» став доступним сервіс подачі заявки онлайн — для цього потрібно оновити застосунок.

«Подати заяву про заміну документу можна за кілька секунд, а потім забрати його у сервісному центрі МВС. Або ж відмовитися від пластику і залишити лише цифровий документ, бо в Україні діджитал first», — йдеться у повідомленні.

Подати заявку можна у разі втрати або пошкодження документу, при зміні прізвища, у разі закінчення терміну дії першого посвідчення у водія-новачка чи просто за бажанняобміняти пластик на е-документ.

Для цього потрібно:

  • У меню вибрати «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія»;
  • Виберати причину заміни документу;
  • Вибрати тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
  • Вибрати сервісний центр, де зручно забрати документ
  • Підписати заяву.

Оплатити послугу потрібно протягом 10 хвилин, щоб заява не анулювалася. І чекати на запрошення до сервісного центру або повідомлення від «Дії» про готовність цифрового водійського документу.

Раніше для обміну посвідчення водія потрібно було звертатися до Сервісного центру МВС особисто або оформлювати документ через Електронний кабінет водія.

Фото Pixabay

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