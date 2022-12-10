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Суспільство та люди

Що робити, якщо термін прав водія закінчився під час війни

17:06 10 грудня 2022
Водійські права

В Україні, де нещодавно знов запрацював сервіс з відновлення посвідчення водія онлайн, видані вперше права, термін дії яких закінчився, в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжують діяти на території України.

В Головному сервісному центрі МВС зазначили, що права можна обмінювати й у період воєнного стану.

Але варто пам’ятати такі моменти:

  • у період воєнного стану заміна водійського посвідчення здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія за наявності;
  • обмін посвідчення водія, виданого вперше, можна робити лише після закінчення строку його дії (наступного дня або пізніше);
  • послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін.

Нагадаємо, що з 14 грудня набуде чинності постанова Кабміну, яка дозволяє водієві користуватися виключно цифровими правами. Фізичний документ можна буде оформлювати за бажанням.

Фото ГСЦ МВС

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