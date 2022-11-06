Від пластикового посвідчення водія можна буде відмовитися з 14 грудня: Кабмін ухвалив важливе рішення

В Україні, де віднедавна відновили надання он-лайн послуги з обміну посвідчення водія через Електронний кабінет, Кабмін ухвалив ще одне важливе рішення, що регулює отримання прав та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

«Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів», — йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Автовласникам нададуть вибір:

виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

«Кабінет Міністрів України прийняв фінальний підзаконний акт (всього три постанови і один закон), спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Електронні варіанти документів (е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів) можуть стати єдиними наявними у людини документами, що дають право керувати транспортними засобами. Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то з 14 грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитися.

Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку «Дія» не просто стане рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати.

Самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Нагадаємо, що українцям, які знайшли прихисток в країнах ЄС та отримали статус тимчасового захисту, офіційно дозволено користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а також отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.



Фото з сайгу Головного сервісного центру МВС

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