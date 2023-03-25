Іспит не потрібен: як обміняти водійське посвідчення — названо два шляхи

В Україні щоб отримати права водія, необхідно скласти теоретичний та практичний іспити.

А для заміни водійських посвідчень через два роки повторний іспит складати не потрібно, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Обмін посвідчення водія проводиться без складання іспитів, якщо протягом двох років у водія є не більше двох адміністративних правопорушень.

Якщо ж порушень більше, то документ можна обміняти лише після складання теоретичного та практичного іспитів.

За даними Сервісного центру МВС, посвідчення водія можна обміняти двома шляхами: онлайн або офлайн.

Для обміну посвідчення можна звернутися до Сервісного центру МВС особисто, маючи при собі: паспорт,

ідентифікаційний код, наявне посвідчення водія, медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).

Вартість послуги 270 гривень. Нові документи можна отримати протягом робочого дня.

Також документ можна оформити через Електронний кабінет водія, а отримати поштою, кур’єрською доставкою, або ж забрати у сервісному центрі.

Така послуга займе вже більше часу:10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів на доставку.

Якщо забирати у сервісному центрі, то це вартість послуги буде 270 гривень, поштою або кур’єром ще плюс 294 гривні.

У центрі також додали, що на час дії воєнного стану особа допускається до керування транспортними засобами навіть якщо закінчився термін дії посвідчення. Замінити документ можна після скасування воєнного стану або звернутися до діючого Сервісного центру МВС.

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