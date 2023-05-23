У країні-агресорці створюють нову елітну штурмову авіаційну групу під кодовою назвою «Шторм». Вона має діяти над територією України, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Підрозділ, ймовірно, складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і Су-34 FULLBACK, а також ескадрильї ударних вертольотів. Комбінація типів літаків свідчить про те, що основним завданням групи будуть наземні штурмові місії. За повідомленнями російських ЗМІ, що заслуговують на довіру, Міністерство оборони росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи їм високу заробітну плату і відкриваючи набір для відставних авіаторів».

За даними аналітиків, створення групи підкреслює, як росія оцінює свої регулярні ескадрильї ВПС, які серйозно недопрацьовують у виконанні своєї основної функції — нанесенні авіаударів по українській лінії фронту.

Раніше «ФАКТИ» наводили слова Олафа Шольца про винищувачі для України: «Це послання росії».

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