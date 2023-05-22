«Це послання росії»: Шольц про винищувачі для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує, що сучасні винищувачі будуть поставлені в Україну найближчим часом.

«Навчання пілотів — це довгостроковий проєкт», — сказав він в кулуарах саміту G7 в Хіросімі, Японія. США ще остаточно не вирішили, «що буде в кінці навчання», повідомляє n-tv.de.

«Проєкт — це перш за все послання тим, хто напав на Україну: росія не повинна грати в азартні ігри, що підтримка України зменшуватиметься, що довше триватиме війна, — підкреслив канцлер. — Послання залишається: росія повинна вивести війська».

США дали зелене світло на підготовку пілотів винищувачів під час саміту G7 у Хіросімі. Проєкт підтримують Великобританія, Франція, Бельгія, Данія та Португалія. Пізніше буде вирішено, коли й скільки літаків буде поставлено та хто їх надасть. Переважно йдеться про літаки F-16 американського виробництва.

Поки що Німеччина не виявила бажання брати участь у навчаннях. Вона не планує брати участь у постачанні винищувачів F-16 Україні, тому що німецька армія не має таких літаків у розпорядженні. Шольц підкреслив, що Німеччина вже багато робить для України. Німеччина надала Україні танки та артилерійські установки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що українські льотчики вразили Пентагон терміном опанування F-16.

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