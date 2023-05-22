Злякались «брянського привида»: у Повітряних силах натякнули, чому ворог не атакує авіабомбами з півночі

Після падіння кількох російських літаків та гелікоптерів у Брянській області, ворог припинив атакувати Україну керованими авіабомбами з півночі. В

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері національного телемарафону 22 травня.

«Після відомих подій на півночі у противника впав запал атакувати керованими авіабомбами саме з північного напрямку. Щось їм заважає. Можливо, „брянський привид“ їм там надокучає. І бояться вони його, як колись київського боялись», — сказав він.

Також Ігнат додав, що ворог завдає авіаударів КАБами не лише з російської території, але й з окупованих територій та акваторії Чорного моря (як засвідчив приклад винищувача Су-35, який напередодні «негативно злетів»).

Крім того, речник Повітряних сил вкотре нагадав, що з таким серйозним викликом могли б впоратися сучасні багатоцільові винищувачі F-16, які б перебували в тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні.

«Навряд чи російські літаки наближалися б до зони потенційного пуску керованих авіабомб, якби там чергувала пара чи більше літаків F-16… Наявність цих літаків у небі не дозволить росіянам наближатися. Не обов’язково збивати цілі над територією росії… Превентивно там мають знаходитись засоби, які відіб’ють бажання російської авіації підлітати до наших кордонів», — вважає військовий.

Нагадаємо, що за неофіційними російськими даними, 13 травня в Брянській області розбилися два вертольоти Мі-8, а також літаки Су-34 і Су-35. Телеграм-канали в рф повідомляли про дев'ятьох загиблих військовослужбовців. За даними ж Повітряних сил України, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки становить п'ять одиниць.

Речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат коментуючи події, які в рф назвали «чорним днем російської авіації», висловився, що російські літаки і вертольоти «нарвалися на неприємності» та пожартував, що міг діяти «брянський привид» — побратим «київського привида», який наводив жах на окупантів на початку війни.

Офіційно Україна не визнала, що авіатехніка рф була збита бійцями ЗСУ, але дехто з військових експертів та журналістів натякали на це.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі ЗСУ збили над Чорним морем російський літак Су-35.

Вночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти Дніпра.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.

Ракети випускались з району Каспійського та Азовського морів, з Курської області, з окупованого Криму та з окупованої території Запорізької області. Іранські Shahed-136/131 летіли з південного та північного напрямків.

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram