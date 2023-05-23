Колишні правоохоронці викрали з поштового відділення у Києві коштовності на 70 мільйонів гривень (фото, відео)

У Києві, де раніше жінка здійснила напад на банк та під загрозою пістолету забрала у касира гроші, викрили зловмисників, які пограбували одне із київських поштових відділень Держспецзв’язку.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, четверо осіб, у тому числі колишні правоохоронці, на початку березня 2023 року, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникли до приміщення Державного підприємства спеціального зв’язку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла на загальну суму близько 70 мільйонів гривень.

Фото ДБР

Фото ДБР

Під час слідчих дій у фігурантів було виявлено та вилучено близько 10 кг ювелірних виробів із золота та срібла — сережки, персні, ланцюжки, кільця, підвіски.

Фото ДБР

Фото ДБР

Фото ДБР

У зловмисників вилучили вогнепальну зброю з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки та інше.

Четверо зловмисників обвинувачуються у крадіжці, що вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що у Черкасах колишня начальниця відділення одного з міських банків привласнила близько шести мільйонів гривень в еквіваленті.

Фото ДБР

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