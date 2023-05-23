Зеленський на фронті вручив бойові нагороди морським піхотинцям (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем морської піхоти українських військових на передовій.

«Смуга оборони Вугледар — Мар’їнка в Донецькій області. Нагородив найміцніших. Вшанували пам’ять найкращих. Хочеться побажати нашим воїнам берегти своє життя. Адже від їхнього життя залежить життя України», — зазначив він.

"Морська піхота – це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат. Дякую вам за це!" - зазначив президент.

Також бійців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, відзначивши професійність, стійкість та витривалість українських воїнів, які боронять Україну, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі.

Нагадаємо, що у березні Зеленський відвідував позиції українських військових на Бахмутському напрямку, де нагороджував героїв.

Фото Офісу президента

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