«Маю честь сьогодні бути тут»: Зеленський раптово нагрянув під Бахмут (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав найгарячішу ділянку фронту на Донеччині, де рашисти щодня атакують Бахмут, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

«Донеччина. Передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Маю честь сьогодні бути тут і нагородити наших героїв. Потиснути руку і подякувати за захист суверенітету нашої держави. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність!» — зазначив він та виклав у мережу відео спілкування з військовослужбовцями.

Також Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема, й захисники Бахмута. Він поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди — ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні».

А ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького були вручені представникам Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що президент відреагував на черговий теракт рашистів, які завдали удару по Запоріжжю — ракети поцілили по багатоповерховим житловим будинкам.

Фото Офісу президента

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